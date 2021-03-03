حبس شاب قتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى سوهاج 4 أيام

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بجرجا بمحافظة سوهاج، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدرج طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تقيم بدائرة مركز جرجا وطعنها بسلاح أبيض والاستيلاء على قرطها الذهبى، وإلقاء جثتها بمنزل قريب من منزلها.

وأجرى المتهم المعاينة التصويرية أمام النيابة العامة، واعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضاقة مالية.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من مواطن يقيم بدائرة مركز جرجا أفاد فيه باختفاء طفله 8 سنوات، تقيم قرية برديس دائرة المركز، عقب صلاة العصر أمس الثلاثاء، ولا يتهم أحداً بالتسبب في الواقعة.

وبعرض الواقعة على اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتوصل فريق البحث الذى قاده العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد مصطفى فرغل مفتش المباحث والرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث المركز، تم العثور على الطفلة جثة هامدة، داخل منزل مهجور بقرية الزواتنة القبلية، بدائرة مركز جرجا، مغطاة بكمية من التبن وبمناظرة الجثة، تبين وجود جرح قطعي في الصدر، وجرح قطعي في البطن، كما تبين اختفاء قرطها الذهبي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وسرعة تحديد وضبط مرتكبيها.

تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة وراء الجريمة ابن عم والد الضحية، بسبب إدمانه مخدر الشابو، وأقر المتهم عقب القبض عليه بأنه استدرج الطفلة أمس، الثلاثاء، من أمام منزلها، وذهب بها إلى منزل مهجور بالقرب من منزله، وسدد لها طعنات بسكين كان قد أعده مسبقا لتنفيذ جريمته وأنه سدد للطفلة طعنة في البطن وأخرى في الصدر، بعد أن كتم أنفاسها كي لا تصرخ، ولم يتركها إلا جثة هامدة بعدها استولى على قرطها وباعه ليشتري بثمنه مخدر الشابو.

قام المتهم بعد إلقاء القبض عليه بتمثيل جريمته كامله أمام وكيل النائب العام تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.