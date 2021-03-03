حبس ربة منزل وعاطل بتهمة حيازة هيروين وحشيش بالسلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام، بحبس ربة منزل وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الهيروين والحشيش.

وكلفت النيابة، بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكميائى، لبيان كونها مواد مخدرة من عدمه.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة أول السلام من ضبط ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية) حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائها، والمبلغ من متحصلات تجارتها غير المشروعة، مضيفة أنه تحصلت على المواد المخدرة المضبوطة معاها من أحد الأشخاص مقيم بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده بدائرة القسم، وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية"، حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وكمية من الحشيش، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحرير المحضر، وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمته.