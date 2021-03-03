جو بايدن يؤكد تطلعه للعمل مع وزير التعليم الأمريكى لإعادة فتح المدارس بأمان

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه يتطلع للعمل مع ميجيل كاردونا، وزير التعليم الأمريكى، لإعادة فتح المدارس بأمان، خلال تفشى جائحة فيروس كورونا، لضمان حصول كل طفل على تعليم جيد.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يقود أحد المعلمين وزارة التعليم مرة أخرى، إننى أتطلع إلى العمل مع ميجيل كاردونا، لإعادة فتح مدارس أمتنا بأمان وضمان حصول كل طفل على تعليم جيد".



جو بايدن

وفى سياق آخر، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن فى تصريحات حول توزيع لقاحات فيروس كورونا، بعد أن أعلنت إدارته تعاون شركة ميرك مع شركة جونسون آند جونسون لتوسيع إنتاج اللقاح، إن جميع الأمريكيين سيكونوا حصلوا على اللقاح بنهاية شهر مايو.

ووصف الرئيس الأمريكى الشراكة بين الشركتين بأنها خطوة رئيسية إلى الأمام فى توسيع نطاق وصول اللقاح إلى كل أمريكى.

وتابع بايدن: "هذا هو نوع التعاون الذى رأيناه بين الشركات خلال الحرب العالمية الثانية"، موضحًا أنه مع الشراكة المخطط لها بين ميرك وجونسون آند جونسون، وسيكون لدى الولايات المتحدة الآن إمدادات كافية من اللقاح لكل شخص بالغ فى أمريكا بحلول نهاية مايو".