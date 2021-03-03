جامعة طنطا: انتظام سير الامتحانات بكلية التمريض وسط إجراءات احترازية مشددة

الغربية - عادل ضرة

تفقد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أعمال الامتحانات لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بكلية التمريض.

أكد نائب رئيس الجامعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وذلك منذ اللحظات الأولى لدخول الطلاب من بوابة الكلية ثم دخولهم لجان الإمتحانات وحتي الإنتهاء من أداء الإمتحان حفاظا علي صحتهم وسلامتهم وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقائمين علي أعمال الإمتحانات بالكلية.

أوضحت الدكتوره عفاف، بصل عميد الكلية، إن امتحانات اليوم، يؤديها 487 طالبا وطالبة بالفرقة الأولى فى مادة ‏"فسيولوجى" موزعين على 35 لجنة ، فى حين بلغ عدد طلاب تمهيدى الماجستير 45 طالبا وطالبة ، و 9 طلاب للدكتوراه.

وأضافت أنه تم توجيه جميع المراقبين والملاحظين بعدم التهاون مع حالات الغش، إلى جانب تواجد أساتذة المواد أثناء الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتطبيق القانون فى التصدى لأى محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان.