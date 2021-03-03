جامعة القناة تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إن التصحيح الإلكترونى يسير بالتوازى مع العملية إلامتحانية فى ظل إجراءات احترازية مشددة؛ حيث تم تصحيح 28 ألف و460 ورقة امتحانية بمركز القياس والتقويم ووحداته بالكليات، مؤكدًا على أن التصحيح الإلكتروني يساهم في تعزيز الإجراءات الإحترازية، موضحًا أن أسئلة الامتحانات متنوعة تتم وفق أساليب قياس حديثة؛ بحيث يستطيع الطالب أن يتعامل مع الأسئلة بشكل أسرع وكذلك تتم عملية التصحيح بصورة دقيقة وصحيحة، وهو تطوير يشمل كل المقررات الدراسية.

وشدد الدكتور أحمد زكى، على مراعاة عدم جلوس الطلاب فى قاعات مغلقة لفترات طويلة، حتى مع وجود تهوية جيدة داخل قاعات الامتحانات، وأن القاعة التى تسع لنحو 60 طالبا، تستقبل 11 طالبا فقط بحد أقصى.

ومن جانبه واصل الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية داخل الكليات لمتابعة سير العملية الامتحانية؛ حيث توجه لكلية الآداب والعلوم الإنسانية واستقبله الدكتور عادل السعدني عميد الكلية والذى أشار إلى أن طلاب الفرقة الأولى وعددهم 1563 طالب وطالبة، والفرقة الثالثة والبالغ عددهم 1643 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم بالكلية على فترتين.

ثم توجه لكلية التربية حيث يؤدي طلاب الفرقة الأولى وعددهم 1279 الامتحانات بالفترة الصباحية، كما يؤدى 1395 طالب وطالبة بالفرقة الثانية الامتحانات بالفترة المسائية. وتتم الامتحانات بالكلية تحت إشراف الدكتور مدحت صالح عميد الكلية والذى أكد على أن وحدة القياس والتقويم بالكلية انتهت من تصحيح 9 آلاف ورقة امتحانية إلكترونيا.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد كلية السياحة والفنادق، حيث استقبله الدكتور محمد عبد الرحمن حجازي عميد الكلية والذى أشار إلى أن الكلية يؤدي بها الامتحانات اليوم 402 طالب وطالبة بالفرقة الأولى و٢٧٥ طالب وطالبة بالفرقة الثالثة

هذا وحرص شقيدف على متابعة تقارير الحالة الصحية لطالبة السياحة والفنادق التي أصيبت في حادث سير وتم تأجيل الامتحان الأول لها وهي الآن تؤدي الامتحان وبحالة مستقرة كما تم قياس ضغط الدم ومتابعة الحالة الصحية، وإجراء الإسعافات الأولية لطالب الذي ظهرت علية أعراض الأعياء داخل اللجنة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم تقليل مجموعات الطلاب خلال الامتحانات إلى خُمس السعة لكل قاعة، كما أنه يتم عمل تعقيم كامل لقاعات الامتحانات عقب كل فترة امتحانية من خلال فرق الوقاية الموجودة بكل كلية في إطار الحرص على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين من مخاطر فيروس كورونا.

كما تفقد الدكتور محمد شقيدف الامتحانات داخل كلية الطب البيطري حيث يؤدي طلاب الفرقة الأولى والبالغ عددهم 543 طالب وطالبة وطلاب الفرقة الثانية وعددهم 223 طالب وطالبة وتتم الامتحانات بمتابعة الدكتورة داليا منصور عميد الكلية.

كما تفقد الدكتور محمد شقيدف لجان كلية الهندسة حيث يؤدى طلاب المستوى الأول الامتحانات وعددهم 540 على فترتين وتتم الامتحانات تحت إشراف الدكتور محمود فؤاد عميد الكلية.

يذكر أن امتحانات اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس تجرى داخل 13 كلية بالجامعة هى التربية الرياضية، التربية، التمريض، الآداب والعلوم الإنسانية، الصيدلة، السياحة والفنادق، الألسن، التجارة، الهندسة، الزراعة، العلوم، الطب البيطرى، الحاسبات والمعلومات.

الطلاب خلال الامتحان

قياس الضغط لأحد الطلاب

الامتحان فى جامعه قناة السويس

جامعة قناة السويس