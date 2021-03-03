توزيع صناديق قمامة جديدة بصدفا فى أسيوط وبدء إنشاء محطة صرف ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توزيع دفعة من صناديق القمامة الجديدة بمركز صدفا طبقًا للخطة الموضوعة فى هذا الشأن، لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضارى، وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على تراكمات القمامة فى الشوارع.

ووجه جميع رؤساء المراكز والأحياء بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر للمخالفين مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة لرفع وإزالة المخلفات والقمامة من التجمعات، فضلًا عن رفع معدلات التشغيل للمعدات الجديدة التى انضمت مؤخرا للمنظومة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات التنموية وخاصة مشروعات حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالقرى الاكثر احتياجًا وتذليل كافة العقبات للانتهاء منها فى أسرع وقت، مؤكدًا استمرار جولاته الميدانية ومتابعته الشخصية لتنفيذ الخطط والمشروعات التنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضاء المواطنين.

من جانبه، أوضح حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، إنه تم بدء توزيع صناديق قمامة جديدة بالشوارع والميادين لتجميع القمامة بها وقطرها بواسطة الجرارات التابعة للوحدة المحلية لتفريغها فى الأماكن المخصصة لذلك، لافتا إلى توزيع حاويات القمامة بمساكن مبارك وشارع المحطة بحرى والسويقة وميدان السماكين ومجمع الكنائس وشارع الساحة الشعبية من الجهة البحرية على أن يتم توزيع باقى الحاويات على الأماكن المحتاجة حسب خطة التوزيع المعدة لذلك، مناشدًا المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق للحفاظ على نظافة المدينة مشيرًا إلى متابعته للمشروعات التنموية التى تتم بنطاق المركز وخاصة مشروعات حياة كريمة حيث تم تسليم قطعة الأرض المخصصة لإنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية مجريس ضمن مبادرة حياة كريمة للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتم بدء عمل الجسات اللازمة للبدء فى المشروع.



توزيع صناديق قمامة بصدفا

سيارة صناديق القمامة