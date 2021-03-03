ناى بى تاو (أ ش أ)

وجهت السلطات العسكرية فى ميانمار اتهامات إلى ستة صحفيين على خلفية قيامهم بتغطية المظاهرات المناهضة للانقلاب في البلاد، ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الأربعاء عن محامي الصحفيين قوله إنه تم توجيه اتهامات إلى المصور الصحفي "ثين زاو" وخمسة صحفيين آخرين من ميانمار تتعلق بالتسبب في الخوف أو نشر أخبار كاذبة.. مشيرة إلى أن عقوبة السجن تصل إلى ثلاث سنوات.