وكان المجلس العسكري في ميانمار قد استولى على السلطة في البلاد، مطلع شهر فبراير الماضي، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، واعتقل قادة البلاد المدنيين، مدعيا وقوع مخالفات أثناء الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2020 وأسفرت عن فوز الحزب الحاكم.