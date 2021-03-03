تنفيذ 13 ألفا و606 مشروعات للشباب بتكلفة 2 مليار و36 مليون جنيه بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وإلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وقد أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 13 ألف و 606 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 2 مليار و36 ألف جنيه، لتوفر 44 ألفا و756 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربى الشبراوى مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشى – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حى أول وثان جاؤوا فى المركز الأول بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2367 مشروعا بقيمة 267 مليونا و296 ألفا و400 جنيه، يليه فى المركز الثانى مركز الحسينية بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 641 مشروعا بقيمة 250 مليونا و595 ألفا و250 جنيها، ويليه فى المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 1780 مشروعا بقيمة 242 مليونا و165 ألف جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.