تقرير لجامعة بنها: مركز السموم استقبل 205 حالة في فبراير

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها، بقيادة الدكتورة شيرين الخولى رئيس قسم الطب الشرعى والسموم، التقرير الشهرى للحالات التى استقبلها المركز خلال شهر فبراير الماضى، والتى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

ووفق التقرير الشهرى، بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها الشهر الماضي 205 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من 46.8% من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، بإجمالى 96 حالة، وجاء بعدها في الترتيب اختناق الغاز بإجمالى 35 حالة، ثم تناول المبيدات الحشرية بإجمالى 32 حالة، ثم تناول المواد الكاوية "البوتاس" بإجمالى 22 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقى الحالات تنوعت في التقرير، منها 11 حالة تناول مخدرات، و6 حالات تسمم غذائي، و3 حالات مشتقات بترولية.