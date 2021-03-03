تفاصيل فوز أسوان بجائزة "قوانغتشو" الدولية للابتكار الحضرى × 20 معلومة

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضرى من بين 273 مدينة على مستوى العالم، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 20 معلومة عن فوز أسوان بهذه الجائزة الدولية:

1. أسوان درة المدن المصرية على نهر النيل لما حباها الله من مقومات طبيعية وبيئية وتاريخية.

2. برز اسم المدينة المصرية فى سماء السياحة العالمية مؤخراً.

3. تتمتع أسوان بحضارة فرعونية ومنشآت تراثية وسياحة نيلية وبيئية.

4. أعلن محافظ أسوان عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضرى.

5. تقدم للجائزة 273 مدينة على مستوى العالم يمثلون 60 دولة.

6. هناك 175 مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية.

7. تم اختيار أفضل 30 مبادرة تعزز الابتكار الحضرى وكانت أسوان ضمن هذه القائمة.

8. تسعى أسوان للحصول على قائمة أفضل 15 مدينة عالمية فى المراحل المقبلة للمسابقة.

9. سيتم تكريم أسوان خلال المنتدى السياسى رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك سيتم تحديده لاحقا.

10. قوانغتشو هى مدينة صينية خصصت جائزة لأفضل مدينة للابتكار الحضرى.

11. انطلقت الجائزة منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التى اتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

12. تهدف لتعزيز الازدهار وجودة حياة مواطنيها بما فى ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركى والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعى والمساواة بين الجنسين.

13. تشترط المسابقة أن أعمال التطوير الحضرى لا تؤثر على البيئة أو التراث للمكان وسكانه.

14. تأتى جائزة "قوانجتشو" الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة.

15. أسوان تلقت دعوة من المدينة الصينية برغبتهم فى المشاركة بالمسابقة خلال شهر أبريل من العام الماضى 2020.

16. امتد فتح باب المشاركة حتى ديسمبر 2020، ثم تأخر إعلان النتائج بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

17. أسوان عقدت اجتماعاً لطرح كيفية المشاركة فى المسابقة.

18. وقع الاختيار على المشاركة فى المسابقة من خلال عدة مشروعات تنموية تساهم فى خدمة التطوير الحضرى وفى نفس الوقت لا تؤثر على التراث الحضارى والبيئة بالمحافظة.

19. من هذه المشروعات: الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، والذى يعد من أفضل مشروعات الطاقة النظيفة فى الشرق الأوسط.

20. من المقومات الطبيعية التى تساعدها على الترشح للجائزة وجود محميات طبيعية كـ"وادى علاقى" وهى من محميات المحيط الحيوى، ومشروعات إبداعية وابتكارية أخرى تساعد على توفير فرص العمل وتحقيق ريادة الأعمال ولا تؤثر على البيئة أو التراث الموجودين، وعلى سبيل المثال فى هذا الشأن مشروعات "الهاند ميد" أو المشغولات اليدوية كالتى منتشرة فى القرى النوبية.