تعيين 5341 شاباً واستخراج 3664 شهادة قياس مستوى ورخصة مزاولة حرفة بالشرقية

كتب محمود راغب

شهدت محافظة الشرقية تعيين 5341 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 12 من ذوى القدرات ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بالإضافة إلي توفير 393 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلا عن استخراج 3664 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 54 عاملاً جديداً، كما تم صرف منحاً للرعاية الإجتماعية والصحة لتلك الفئة بلغت 180ألف جنيه لـ 62 عاملاً منها 34 منحة مولود ، و 18 منحة زواج ، و 13 وفاة أحد الأقارب ، ومنحة وفاة عامل ، فضلاً عن 6 منح رعاية صحية لـ 6 عمال .

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 376 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 247 محضر سلامة و57 حالة غلق إداري ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1167 منشأة، وأسفر عن تحرير 197 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 331 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تم فض إضرابات وإعتصامات عمالية بـ 5 منشآت لـ 1511 عاملا .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 11 شركة ، وإعتماد 156 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 444 تفويض ووكالة لشركات بها 587 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استخراج 5 تراخيص عمل لأجنبي من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 11 ترخيص آخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.