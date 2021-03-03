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تعليم جنوب سيناء: 100 % من طلاب الصف الأول الثانوى العام أدوا الامتحانانت

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:30 م
تعليم جنوب سيناء: 100 % من طلاب الصف الأول الثانوى العام أدوا الامتحانانت محمد حامد عقل وكيل تعليم جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الأربعاء، أن نسبة حضور امتحانات النقل لطلاب الصف الأول الثانوى العام "الكترونيا" بلغت 100% بإجمالى 1013 طالبا وطالبة فى امتحان مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية،  كما أدى الامتحان "ورقيا" طلاب "منازل – دمج" بنسبة 98.7 % بإجمالى 81 طالبا و طالبة.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوى الفنى "صناعى – زراعى – فندقى – تجارى" امتحانات النقل بنسبة 96 % ، بإجمالى 1095 طالبا و طالبة، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحانات النقل "متعدد التخصصات" بنسبة 96 % بإجمالى 3205 طالبا و طالبة.

 

 

 


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