تعليم جنوب سيناء: 100 % من طلاب الصف الأول الثانوى العام أدوا الامتحانانت

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الأربعاء، أن نسبة حضور امتحانات النقل لطلاب الصف الأول الثانوى العام "الكترونيا" بلغت 100% بإجمالى 1013 طالبا وطالبة فى امتحان مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، كما أدى الامتحان "ورقيا" طلاب "منازل – دمج" بنسبة 98.7 % بإجمالى 81 طالبا و طالبة.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوى الفنى "صناعى – زراعى – فندقى – تجارى" امتحانات النقل بنسبة 96 % ، بإجمالى 1095 طالبا و طالبة، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحانات النقل "متعدد التخصصات" بنسبة 96 % بإجمالى 3205 طالبا و طالبة.