اليوم السابع
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تعليم بورسعيد: غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى بخصوص امتحانات أولى ثانوى

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:45 م
تعليم بورسعيد: غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى بخصوص امتحانات أولى ثانوى الدكتور نبوى باهى وكيل تعليم بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، برئاسة الدكتور نبوى باهي، اليوم الأربعاء، عن أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى تخص صعوبة أسئلة امتحان مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الأولى للفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوي 

وأشارت المديرية فى بيان لها، إلى أن إجمالى عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام 5248 طالبا، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، وبلغت نسبة الحضور فى الفترة الأولى 99.81%، بينما نسبة الحضور فى الفترة الثانية 99.79%.

وأكدت على أن نسبة تمكن أداء الطلاب لامتحان الفترة الأولى من خلال دخول الجلسة على السيستم بلغ 97.62%، بينما نسبة الفترة الثانية 96.68%.


بورسعيد

الامتحانات

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وكيل تعليم بورسعيد

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