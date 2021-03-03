تعليم الإسكندرية: انتظام إمتحانات النقل والدخول على المنصات الالكترونية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

تابع الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتوفير المناخ الملائم يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط.

وأشارت مديرية التربية والتعليم فى بيان لها اليوم، أن الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، تفقد اليوم سيرأعمال الامتحانات بإدارة غرب التعليمية، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان واحد لجميع المواد الدراسية.

وتفقد الدكتور محمد سعد سير أعمال الامتحانات في مدرسة القباري الإعدادية بنات التي يؤدى الامتحان فيها578 طالبة في 30 لجنة، وتابع سجلات أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراقبة، وأشار إلىعدم ورود أي شكاوى من الامتحان.

وانتقل إلى مدرسة الإخلاص الإعدادية بنات، حيث يؤدى الامتحان فيها 764طالبة في 47 لجنة فرعية، وظهرت اللجنة منضبطة، وسارت الامتحانات في جو من الهدوء ، كما تابع اللجان فى إلى مدرسة الإخلاص الإعدادية الرسمية لغات ، بنين حيث يؤدى الامتحان فيها 281 طالبًا في 14 لجنة فرع .

وشدد سعد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وبتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداؤ الكمامة، والتباعد وتنظيم دخول الطلاب للجان، وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد انتهاء الامتحانات.

وأضاف سعد أنه تابع منذ العاشرة صباح اليوم اعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم التي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لحل أي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، مشيرا إلى دخول الطلاب على منصه الامتحانات دون حدوث مشاكل وبشكل منتظم.



وكيل تعليم الاسكندرية يتفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم الاسكندرية يراجع كشوف الحضور



جانب من تفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم الاسكندرية يتفقد لجان الامتحانات