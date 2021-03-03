تعرف على مسار محور مسطرد الجديد الجارى تنفيذه بالقاهرة × 7 معلومات

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ أجهزة الدولة محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة، ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة.



ويستعرض اليوم السابع أهم التفاصيل عن محور مسطرد الجديد الجارى تنفيذه..

1- يربط محور مسطرد منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

2- من المقرر أن يحدث انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق.

3- سيسهل عملة التنقل بين مناطق عين شمس والمرج ومسطرد والأميرية .

4- يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس .

5- الاتجاه العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال 6 كم.

6- المشروع ينفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

7- محافظة القاهرة أزالت منطقة عرب الحصن 1 لتوسعة محور مسطرد ومحور التوفيقية المزمع انشاؤه بالتعاون مع شركات البترول والذى يبدأ من ميدان مسطرد حتى القليوبية.