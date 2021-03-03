اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على طرق التواصل مع مبادرة "الإسعاف الاجتماعى" لدعم الحالات الحرجة

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:00 م
تعرف على طرق التواصل مع مبادرة "الإسعاف الاجتماعى" لدعم الحالات الحرجة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى مبادة جديدة تحت شعار "الإسعاف الاجتماعى"، والتى تستهدف الوصول إلى حالات المواطنين الحرجة التى تستدعى التدخل السريع، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية فى هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالى للمشاركة فى الأعمال التطوعية الخيرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز أداء آلية "الإسعاف الاجتماعى" ودعمها تمويليا وفنيا.

وفى هذا الصدد "اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن آليات عمل الإسعاف الاجتماعى في نقاط محددة، كالتالى..

سيتم تلقى البلاغات من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والخط الساخن والتطبيق الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي.

فريق عمل الإسعاف الاجتماعى يتضمن فريقا للادارة المركزية بوزارة التضامن يضم كلا من "مدير، مسئول مالي واداري، مسئول إعلام اجتماعي للرصد وتعبئة الموارد، 3 مسئولين إقليميين".

تخصيص  خط ساخن مُتاح بوزارة التضامن الاجتماعي.

تخصيص غرف العمليات لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة (2 مشرف العمليات + متطوعين).

فرق الاستجابة والعمل الميداني لكل سيارة إسعاف اجتماعى (سائق + 1 مدير الحالة + 1 مسعف طبي).

فريق "المتطوعين المساعد" من شباب مصر موزعين على النطاق الجغرافي للمبادرة. 

 

 


وزارة التضامن الاجتماعى

الإسعاف الاجتماعى

طرق التواصل مع الإسعاف الاجتماعى

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة