تعرف على طرق التواصل مع مبادرة "الإسعاف الاجتماعى" لدعم الحالات الحرجة

كتب مدحت وهبة

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى مبادة جديدة تحت شعار "الإسعاف الاجتماعى"، والتى تستهدف الوصول إلى حالات المواطنين الحرجة التى تستدعى التدخل السريع، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية فى هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالى للمشاركة فى الأعمال التطوعية الخيرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز أداء آلية "الإسعاف الاجتماعى" ودعمها تمويليا وفنيا.

وفى هذا الصدد "اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن آليات عمل الإسعاف الاجتماعى في نقاط محددة، كالتالى..

سيتم تلقى البلاغات من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والخط الساخن والتطبيق الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي.

فريق عمل الإسعاف الاجتماعى يتضمن فريقا للادارة المركزية بوزارة التضامن يضم كلا من "مدير، مسئول مالي واداري، مسئول إعلام اجتماعي للرصد وتعبئة الموارد، 3 مسئولين إقليميين".

تخصيص خط ساخن مُتاح بوزارة التضامن الاجتماعي.

تخصيص غرف العمليات لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة (2 مشرف العمليات + متطوعين).

فرق الاستجابة والعمل الميداني لكل سيارة إسعاف اجتماعى (سائق + 1 مدير الحالة + 1 مسعف طبي).

فريق "المتطوعين المساعد" من شباب مصر موزعين على النطاق الجغرافي للمبادرة.