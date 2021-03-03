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تعرف على سعر اليورو اليوم الأربعاء .. يسجل 18.89 جنيه بـ"البنك الأهلى"

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:34 م
تعرف على سعر اليورو اليوم الأربعاء .. يسجل 18.89 جنيه بـ"البنك الأهلى" اليورو
كتبت : سماح حمدى

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ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 3-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، مقابل 18.79 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.
 
وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.81 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس الثلاثاء، حيث انخفض سعر الدولار اليوم، بينما انخفض سعر الدينار الكويتى لـ 48.89 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.95 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.81 جنيه للشراء.
 
18.93 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.89 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.79 جنيه.
 
19.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.99 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.86 جنيه للشراء.
 
19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.89 جنيه للشراء.
 
19.07 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.84 جنيه للشراء.
 
19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.85 جنيه للشراء.
 
19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.84 جنيه للشراء.
 
19.04 جنيه للبيع.
 
 
 

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