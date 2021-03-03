تعرف على جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا وتأهيل القيادات النسائية

كتبت أسماء أمين

أصبح التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030 ، وذلك فى ضوء توجه الدولة لتنموي للدولة، وبدات المرأة تلعب دورً مهمًا في النشاط الاقتصادي ،وياتى ذلك من خلال اهتمام الدولة بالتدريب وبناء القدرات للمرأة من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة

برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية

والذي نفذه المعهد القومى للحوكمة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، على مستوى 6 محافظات مختلفة، وقريبًا سيتم إتاحة البرنامج للسيدات بباقي محافظات الجمهورية بما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية.

تابعت الدكتورة شريفة شريف أنه تم إطلاق النسخة الأولى من نفس البرنامج للقيادات النسائية الأفريقية؛ وذلك في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الأفريقية، وشمل تدريب 100 سيدة من 45 دولة أفريقية شقيقة، كما ستنطلق النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي لعدد 100 سيدة أفريقية من القيادات بالمناصب الادارية العليا خلال الفترة من 10-28 مارس الجاري من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضي؛ وبتغطية جغرافية أوسع انتشارًا نظرًا لظروف جائحة كورونا، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 كشريك رئيس داعم للبرنامج، ومؤسسة “جيميناى أفريقا” كشريك معرفى وتقنى لخبرتها في مجال ريادة الأعمال بأفريقيا.



التعاون بين وزارة التخطيط ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً

تبنى وزارة التخطيط الاستراتيجية العامة للمنتدى وخطتها التنفيذية (2021 – 2025)، والتي تهدف إلى استثمار قدرات وطاقات عضوات المنتدى في إعداد كوادر جديدة من السيدات التكنوقراط، وتعزيز مشاركتهن في قطاعات التنمية وتمكينهن من الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صناعة القرار، فضلًا عن زيادة نسبة تمثيلهن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجميع المهن والتخصصات والإدارات التابعة للقطاعين العام والخاص.

وقد قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان المرأة تلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد حديث ذى بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي



الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030″، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة.

والدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت فى تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.

حيث تحرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة

إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة، حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصرى.

وهى أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية.



المرأة وريادة الأعمال

وعن تشجيع تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال، والتي تتمثل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين.

وبلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%.

وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من اجمالي عدد المدربين في المحافظات.

المرأة المصرية تشغل 45% من الوظائف الحكومية و32% المتوسط العالمي

وشمل ذلك: زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، فتشغل المرأة المصرية 45% من إجمالى الوظائف الحكومية (مقارنةً بالمتوسط العالمى 32%).

كما تطورت نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا من 9.7% عام 2017 لتصل إلى 10.2% عام 2018.

ورغم أن هذه النسبة لا تزال أقل من التطلعات والإمكانيات إلا إنها تُعد مؤشراً على تطور تمثيل المرأة فى هذا المجال.

وبلغت نسبة تمثيل السيدات فى مجالس إدارة البنوك إلى 12% فى عام 2019 مقارنة بنحو 10% فى 2018، و18% من رؤساء تحرير الصحف القومية نساء.