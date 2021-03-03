تعرف على تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

وكالات

أصدر أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة، وحسب وكالة الأنباء الكويتية أمر الشيخ نواف بتعیین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء قرر تعيين كل من:

1 - حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للدفاع.

2 - عبد الله یوسف عبد الرحمن الرومي نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للعدل ووزیر دولة لشؤون تعزیز النزاهة.

3 - عیسى أحمد محمد حسن الكندري وزیرا للأوقاف والشؤون الإسلامیة.

4 - د. محمد عبد اللطیف الفارس وزیرا للنفط ووزیرا للتعلیم العالي.

5 - د. باسل حمود حمد الصباح وزیرا للصحة.

6 - د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزیرا للخارجیة ووزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء.

7 - د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزیرا للأشغال العامة ووزیر دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات.

8 - مبارك سالم مبارك الحریص وزیر دولة لشؤون مجلس الأمة.

9 - ثامر علي صباح السالم الصباح وزیرا للداخلیة.

10 - خلیفة مساعد حمادة وزیرا للمالیة ووزیر دولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار.

11 - عبد الرحمن بداح المطیري وزیرا للإعلام والثقافة ووزیر دولة لشؤون الشباب.

12 - د.علي فهد المضف وزیرا للتربیة.

13 - شایع عبد الرحمن أحمد الشایع وزیر دولة لشؤون البلدیة ووزیر دولة لشؤون الإسكان والتطویر العمراني.

14 - د. عبد الله عیسى السلمان وزیرا للتجارة والصناعة.

15 - د.مشعان محمد مشعان العتیبي وزیرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزیرا للشؤون الاجتماعیة والتنمیة المجتمعیة.