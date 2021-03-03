تطعيم 96% من المستهدفين بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال فى المنيا

المنيا – حسن الغفار

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنفيذ أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتى تستهدف من سن يوم وحتى 5 سنوات، لليوم الرابع على التوالى، حيث تم تطعيم 959 ألفا و134 طفلا بنسبة 96% من المستهدف منذ بداية الحملة، وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة من الأطفال للتطعيم ضد شلل الأطفال، ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه يتم متابعة أعمال الحملة بصفه مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف، وإزالة أى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة، مؤكدا توحيد الجهود وتسخير كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ فعاليات الحملة.

أوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى، أن الحملة يتم تنفيذها من خلال2651 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مشيراً إلى أنه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.