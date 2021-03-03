تطعيم أطفال الأجانب بالغردقة ضمن حملة ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر اليوم الأربعاء، حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال عملها فى اليوم الأخير لها، حيث بدأت الحملة منذ الأحد الماضى بمحافظة البحر الأحمر، لتطعيم قرابة 70 ألف طفل بمحافظة البحر الأحمر.

وقامت الفرق الطبية المتحركة والثابتة التابعة لمديرية صحة البحر الأحمر، والتى تم تخصيصها لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، قامت الفرق بتطعيم الأطفال الأجانب المتواجدين بالفردية والمقيمين فيها.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان أن هناك عدد كبير من الأجانب قاموا بإحضار أطفالهم للفرق الثابته للوحدات الصحية والمستشفيات لتطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات .

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه تم عقد اجتماع لإعداد تقرير اليوم الثالث للحملة ومناقشة السلبيات والإيجابيات فى أداء سير العمل، وتبين أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم تطعيم 58330 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، من المصريين والغير مصريين بنسبة تغطية بلغت 85 %.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، إلى أن الفرق الطبية يبلغ عددها 240 فريق بواقع 64 فريق ثابت بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 176 فريق متحرك تجوب المنازل.



تطعيم الأطفال الأجانب ضد مرض شلل الأطفال بالبحر الاحمر



تطعيم الأطفال الأجانب ضد مرض شلل الأطفال



الفرق الطبية تطعم الأطفال الأجانب ضد مرض شلل الأطفال بالبحر الاحمر



تطعيم الأطفال الأجانب