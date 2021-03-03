تضامن الشرقية تعلن تعيين أول معيد من أبناء دار رعاية الأيتام

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد كمال الدين الحجاجى وكيل الوزارة، تعيين عبدالله شكرى موسى أحد نزلاء دار رعاية الأيتام بالمدينة المنورة بالعاشر من رمضان معيد بكلية التربية الرياضية.

وقال وكيل الوزارة، في بيان إن البيئة المحيطة والمناسبة للطالب ساعدته على التفوق العلمى والرياضى وأيضا تميزه الأخلاقى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمجلس إدارة المدينة المنورة بالعاشر من رمضان والعاملين بالدار على اهتمامهم بالأبناء والجهد المبذول لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للوصول بهم إلى التنشئة الصالحة التى تهيؤهم للدمج بالمجتمع.