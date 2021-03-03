تشميع مركز طبي غير مرخص يديره ممرض ينتحل صفة طبيب بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بأبو كبير، حملة مشتركة للتفتيش علي المنشأت الدوائية والطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة مركز طبي يعمل بدون ترخيص بمركز أبو كبير، بعد ورود معلومات تفيد أن المركز يقوم بمزاولة النشاط الطبي بدون استصدار ترخيص لذلك، وبالمخالفة للقانون، ويفتح أبوابه لإستقبال المرضي، ويدار بواسطة ممرض ينتحل صفة طبيب، ويقوم بتشخيص حالات المرضى المترددين على المركز .

كما تمكنت الحملة من ضبط صيدلية داخل المركز، لصرفها مستحضرات عشبية للمرضي مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، بالإضافة لحقن المرضى ببعض المستحضرات، وهو ما تلاحظ لمفتشى الحملة نظراً لإنتشار السرنجات المستخدمة داخل المركز، وعدم التخلص منها بطريقة آمنة، وقد قام مفتشى الحملة بإثبات المخالفات المذكورة.

تم ذلك بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة ، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي سوق الدواء والمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وقام مفتشي الصيدلة بالحملة بضبط مخالفات دوائية بواقع 939 (عبوة/وحدة/زجاجة/سرنجة) لمستحضرات متنوعة، تمثلت فى مستحضرات عشبية وطبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان يعمل بدون ترخيص، ويتم تداولها بدون إشراف طبي مما قد يعرض المرضي للخطر، بالإضافة إلي ضبط عدد 200 سرنجة أنسولين غير مستخدمة، والتى يستعملها المركز فى حقن المرضى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات.

وتم تحرير محضر غش تجاري، ومحضر انتحال صفة مزاولة مهنة الطب البشري، وتحرير محضر برقم 5140 لسنه 2021، جنح بمركز الشرطة أبو كبير، لإدارة منشأة بدون ترخيص، كما تم تشميع المركز بكامل محتوياته.

وأكد مسعود علي استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة سوق الدواء والمنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة، والعلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.