اليوم السابع
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تسليم 23 طرفا صناعيا لذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:39 م
تسليم 23 طرفا صناعيا لذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أشاد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بدور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة التنفيذية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وخاصة الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة للعمل على دمجهم فى المجتمع.

وسلمت إحدى الجمعيات 23 طرف صناعى لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة بنطاق مراكز الرحمانيه والدلنجات وحوش عيسى وكوم حمادة وأبو المطامير والمحمودية. 

ووجه المحافظ باشراف التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية على كافة الأعمال وتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكافة مدن ومراكز المحافظة.


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