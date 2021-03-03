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تركيب كاميرات مراقبة بأقسام ووحدات كلية الطب ببنها لإحكام السيطرة عليها

الأربعاء، 03 مارس 2021 07:00 ص
تركيب كاميرات مراقبة بأقسام ووحدات كلية الطب ببنها لإحكام السيطرة عليها تركيب كاميرات مراقبة بطب بنها
القليوبية _ إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، الانتهاء من تركيب عدد من كاميرات المراقبة لتغطي جميع الأقسام والوحدات والممرات بالكلية، بما يضمن مراقبة مداخل ومخارج الكلية وإحكام السيطرة بشكل أفضل عليها، وذلك فى إطار دعم منظومة الإدارة بالكلية.

وأوضح "القاضى"، أنه تم تركيب ماكينات للحضور والإنصراف للعاملين بالكلية، بمختلف الأنواع "بالبصمة ، العين ، الكارت"، وذلك لضبط سير العمل بالكلية بما يحقق أعلى معايير الجودة.

ومن ناحيته أشار "القاضي"، إلى حرص إدارة الكلية على وضع خطة عمل تهدف لتطوير المنظومة باستمرار، والحفاظ على تقديم خدمة أفضل للطلاب بالكلية.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أعلن صدور قرار وزاري بتعيين الدكتور الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخنى الأستاذ المساعد بكلية الطب البشري جامعة بنها، مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة بنها لمدة ثلاث سنوات.

بعد تركيب كاميرات المراقبة

بعد تركيب كاميرات المراقبة

 

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة

 

متابعة جميع الأقسام وحدات بالكلية
متابعة جميع الأقسام وحدات بالكلية

 


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