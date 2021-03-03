تحطم طائرة جنوب إسرائيل وإصابة قائدها

غزة (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأمنية الإسرائيلية، تحطم طائرة خفيفة تستخدم في رش المزروعات في منطقة مفتوحة بالقرب من موشاف جيلات بجنوب إسرائيل.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن السلطات قولها - إن قائد الطائرة أصيب بجروح متوسطة وتم نقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما بدأت الشرطة تحقيقا حول ملابسات الحادث.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية ذكرت الثلاثاء، أن خمسة ضباط من شرطة حرس الحدود أصيبوا بجروح طفيفة خلال اضطرابات اندلعت أثناء محاولتهم اعتقال فلسطينيين يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة في حي العيسوية في القدس الشرقية الليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أن المشتبه بهم أطلقوا الألعاب النارية، ورشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه الضباط الذين ردوا بأساليب تفريق أعمال الشغب، مضيفا أنه تم نقل اثنين من الضباط إلى مركز طبي لتلقي العلاج، بينما عولج الثلاثة الآخرون في مكان الحادث.

وفى سياق متصل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 فلسطينيا من الضفة الغربية.