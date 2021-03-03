تجديد حبس منتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بمصر الجديدة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة في مصر الجديدة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص باستيقاظ آخر وتفتيشه مُنتحلا صفة رجل شرطة، وباستبيان الأمر أمكن ضبط عاطل مقيم بالشرابية وله معلومات جنائية، وعثر بحوزته على مبلغ مالى وطبنجة بلاستيك سوداء اللون وبرفقته صاحب محل ومقيم بالنزهة.

وبسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم باستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه أحد رجال الشرطة، واستولى منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزته، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وانتحال صفة رجل شرطة بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.