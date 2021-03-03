"بيطرى الغربية" يؤكد قرب الانتهاء من إنشاء المجزر النصف آلى وافتتاحه قريبا

الغربية _ محمد طارق

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، إن أعمال إنشاء المجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز ومدينة طنطا، تسير بشكل سريع يوميا بمتابعة شبه يومية من الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

وأضاف مدير المديرية في تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من العنبر الخاص بالذبح النصف الآلى، كما تم الانتهاء من عنبرين أخريين للذبح اليدوي، موضحا أنه من المفترض افتتاحه خلال العام الحالي بحضور محافظ الغربية بتكلفة 40 مليون جنيه كتكلفة مبدئية، ويقع على مساحة 30 قيراطًا، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل نصف آلي لاستيعاب 1680 رأسًا يوميًا.

وأشار أنور، إلى أن سيتم الاستفادة من مخالفات جميع المجازر الموجودة بمراكز ومدن المحافظة بعد تشغيل المجزر النصف آلى، وذلك من خلال طهيها وتقديمها للمزارع السمكية بدلا من نقلها إلى مقلب تجميع القمامة الخاص بالمحافظة بمدينة السادات.