بلينكن: سنعمل على احتواء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الصحى فى العالم

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن: ننظر للعالم بمنظور جديد لكن بعض المبادئ ستستمر، موضحا أن الفوضى لا تخدم مصلحة الولايات المتحدة ولا يمكن لأي دولة حل مشاكل العالم منفردة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف أنتونى بلينكن: سنعمل على احتواء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الصحي في العالم، متابعا: علينا تعلم الدروس الصحيحة والقيام بالاستثمارات الصائبة بالأمن الصحي العالمي لعدم تكرار أزمة كورونا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: سنتصدى للأزمة الاقتصادية وسنبني اقتصادا عالميا أكثر قوة، مستطردا: لن ندخر وسعا للتصدي للدول التي تخترق الملكية الفكرية.

وقال أنتونى بلينكن، إن روسيا والصين تستغلان كل فرصة لانتقاد ديمقراطيتنا وإظهار الخلل فيها، متابعا: لا شك أن ديمقراطيتنا هشة والعالم شاهد ذلك.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: نتعامل مع التحديات علنا ولا نتجاهل تقصيرنا أو نقاط ضعفنا وهكذا نحقق التقدم.