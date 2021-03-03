اليوم السابع
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بلينكن: سنعمل على احتواء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الصحى فى العالم

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:25 م
بلينكن: سنعمل على احتواء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الصحى فى العالم بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن: ننظر للعالم بمنظور جديد لكن بعض المبادئ ستستمر، موضحا أن الفوضى لا تخدم مصلحة الولايات المتحدة ولا يمكن لأي دولة حل مشاكل العالم منفردة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف أنتونى بلينكن: سنعمل على احتواء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الصحي في العالم، متابعا: علينا تعلم الدروس الصحيحة والقيام بالاستثمارات الصائبة بالأمن الصحي العالمي لعدم تكرار أزمة كورونا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: سنتصدى للأزمة الاقتصادية وسنبني اقتصادا عالميا أكثر قوة، مستطردا:  لن ندخر وسعا للتصدي للدول التي تخترق الملكية الفكرية.

وقال أنتونى بلينكن، إن روسيا والصين تستغلان كل فرصة لانتقاد ديمقراطيتنا وإظهار الخلل فيها، متابعا: لا شك أن ديمقراطيتنا هشة والعالم شاهد ذلك.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: نتعامل مع التحديات علنا ولا نتجاهل تقصيرنا أو نقاط ضعفنا وهكذا نحقق التقدم.

 


بلينكن

أمريكا

روسيا

الصين

كورونا

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