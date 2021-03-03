بريطانيا: نقف مع العراق ضد الميليشيات التى تريد التصعيد فى المنطقة

كتب أحمد عرفة

أدانت وزارة الخارجية البريطانية الهجوم على قاعدة عين الأسد بالعراق التي تستضيف قوات التحالف الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية: نقف مع العراق ضد الميليشيات التي تريد التصعيد في المنطقة.



وفى وقت سابق، أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، توقيف ضباط وعناصر من الجيش والشرطة العراقية للتحقيق معهم على خلفية الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد.



وقالت سكاى نيوز، إن التحقيقات كشفت عن وجود خلل في عمل نقاط التفتيش والنقاط الأمنية في محيط القاعدة الأمريكية بالعراق.



ولفتت قناة سكاى نيوز الإخبارية، إلى أن المؤشرات الأولية توضح أن المهاجمين تمكنوا من عبور النقاط الأمنية من دون تفتيش.



وأوضحت، أن كاميرات المراقبة أظهرت مرور السيارة التي كانت تحمل منصة الصواريخ من دون تفتيشها في أحد الحواجز العسكرية.