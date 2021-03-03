بدء التجهيزات لإنشاء محطات معالجة الصرف بمركز شربين بالدقهلية ضمن حياة كريمة

الدقهلية شريف الديب

قامت منطقة شربين لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع مجلس مدينة شربين، والمكتب الاستشاري، والشركات المنفذة لمبادرة حياة كريمة، بمعاينة قطع الأراضى المتوفرة لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحى عليها، وقد تم الاتفاق على ( 4) قطع، وسيتم عمل الدراسات اللازمة من قبل المكتب الاستشارى.

كما تمت مراجعة الأعمال المطلوبة لمحطات المعالجة بالمنطقة، وتم عمل مسح لقرية رأس الخليج، لاستكمال أعمال الصرف الصحى بها، وجار أعمال المسح لقرية بساط.

وأتى ذلك من خلال توجيهات المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بسرعة إنهاء الأعمال المتعلقة بمبادرة حياة كريمة.

من جانبه أكد المحاسب طارق شكرى، رئيس مركز ومدينة شربين لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء الأعمال التمهيدية لمشروعات المبادرة المشار اليها بقرى المركز، حيث أوضح رئيس المركز أنه قد تمت المعاينات على الطبيعة من قبل اللجنة التنفيذية لمحطات الصرف الصحى ومياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك للبدء فى التنفيذ.

وأشار إلى أنه على مدار الأيام الماضية، رافق طه أبو عيش نائب رئيس المركز اللجنة التنفيذية من القاهرة، ومحافظة الدقهلية، وبمشاركة مسئولى مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بحضور المهندس صلاح البدوى مدير عام منطقة شربين لمياه الشرب والصرف، وتم المرور الميدانى على جميع المشروعات وشبكات الصرف الصحي، وتمت المعاينة على الطبيعة للبدء فى إنشاء محطات معالجة مياه صرف الصحى جديدة فى قرية الألف والخضراوية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحصص وتطوير ورفع كفاءة محطة شربين ومحلة انجاق وبساط كريم الدين وتنفيذ شبكات صرف صحى لخدمة أهالى القرى وربطها على المحطات القائمة، ويتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى لتغطية المناطق غير المخدومة بالصرف الصحى.