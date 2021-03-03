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بايدن يحث الأمريكيين على ارتداء الكمامة: نحقق تقدما فى فوضى ورثناها

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:17 ص
بايدن يحث الأمريكيين على ارتداء الكمامة: نحقق تقدما فى فوضى ورثناها جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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شجع الرئيس الأمريكى، جو بايدن جميع الأمريكيين على الاستمرار فى ارتداء الأقنعة للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلاً فى تصريحات حول توزيع اللقاحات، "الآن ليس الوقت المناسب للتوقف، وهناك ضوء في نهاية النفق لكن الوضع الخطر لم ينته بعد، ومنتقدًا رد إدارة ترامب على الوباء، قائلا: نحقق تقدمًا من الفوضى التى ورثناها.

وجاءت تعليقات الرئيس بعد ساعات من إعلان حكام تكساس وميسيسيبي الجمهوريين عن خطط للتخلي عن تفويضات ارتداء الكمامات، على الرغم من مخاوف خبراء الصحة بشأن "الزيادة الرابعة" المحتملة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف جو بايدن أنه يريد أن يحصل كل معلم وموظف في المدارس على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح بحلول نهاية هذا الشهر.

وكشف الرئيس الأمريكى، الذى واجه انتقادات بشأن استمرار إغلاق العديد من المدارس ، أن البلاد بحاجة إلى التعامل مع التعلم الشخصي مثل "الخدمة الأساسية التي هي عليه".

وقال بايدن بعد أن أعلنت إدارته أن شركة ميرك ستتعاون مع شركة جونسون آند جونسون لتوسيع إنتاج لقاح جونسون آند جونسون، إن جميع الأمريكيين سيكونوا حصلوا على اللقاح بنهاية شهر مايو.

ووصف الرئيس الأمريكى الشراكة بين الشركتين بأنها "خطوة رئيسية إلى الأمام" في توسيع نطاق الوصول إلى اللقاح لكل أمريكي.


بايدن

لقاحات كورونا

الادارة الامريكية

جو بايدن

الولايات المتحدة

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