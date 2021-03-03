بايدن: نحقق بالجهة المسئولة عن الهجمات الصاروخية على قاعدتنا فى العراق

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: نحقق بالجهة المسئولة عن الهجمات الصاروخية على قاعدتنا في العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وقبلها أكد مصدر أمني عراقى مطلع، أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، من ذات الطراز التي كانت تستخدم ضد القوات الأمريكية في الأعوام 2006 إلى 2010.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مصدر أمني عراقى مطلع، أن 8 صواريخ أصابت القسم الأمريكي في القاعدة، في حين وقع صاروخان على القسم الخاص بالتحالف الدولي.



وأكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تعرض قاعدة "عين الأسد" التي تستخدمها القوات الأمريكية المنتشرة في العراق لهجوم صاروخي اليوم الأربعاء.