اليوم السابع
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بايدن: رفع القيود الوبائية فى بعض الولايات يعكس "تفكيراً بدائياً"

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:28 م
بايدن: رفع القيود الوبائية فى بعض الولايات يعكس "تفكيراً بدائياً" بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رفع القيود الوبائية في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية يعكس "تفكيراً بدائياً"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن فى تصريحات حول توزيع لقاحات فيروس كورونا، بعد أن أعلنت إدارته أن شركة ميرك ستتعاون مع شركة جونسون آند جونسون لتوسيع إنتاج لقاح جونسون آند جونسون، إن جميع الأمريكيين سيكونوا حصلوا على اللقاح بنهاية شهر مايو.

ووصف الرئيس الأمريكى الشراكة بين الشركتين بأنها خطوة رئيسية إلى الأمام فى توسيع نطاق الوصول إلى اللقاح لكل أمريكى.


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