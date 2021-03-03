قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رفع القيود الوبائية في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية يعكس "تفكيراً بدائياً"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن فى تصريحات حول توزيع لقاحات فيروس كورونا، بعد أن أعلنت إدارته أن شركة ميرك ستتعاون مع شركة جونسون آند جونسون لتوسيع إنتاج لقاح جونسون آند جونسون، إن جميع الأمريكيين سيكونوا حصلوا على اللقاح بنهاية شهر مايو.
ووصف الرئيس الأمريكى الشراكة بين الشركتين بأنها خطوة رئيسية إلى الأمام فى توسيع نطاق الوصول إلى اللقاح لكل أمريكى.
بايدن: رفع القيود الوبائية فى بعض الولايات يعكس "تفكيراً بدائياً"الأربعاء، 03 مارس 2021 10:28 م
بايدن
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رفع القيود الوبائية في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية يعكس "تفكيراً بدائياً"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
بايدن: نحقق بالجهة المسئولة عن الهجمات الصاروخية على قاعدتنا فى العراقالأربعاء، 03 مارس 2021 09:32 م
جو بايدن يؤكد تطلعه للعمل مع وزير التعليم الأمريكى لإعادة فتح المدارس بأمانالأربعاء، 03 مارس 2021 08:20 م
النائب الجمهورى دان كرنشاو لـ"بايدن": لا تترك إيران تخدعك كما فعلت مع إدارات سابقةالأربعاء، 03 مارس 2021 07:05 م
مشروع قانون بمجلس الشيوخ يقيد سلطة بايدن لشن حرب بعد ضربات سورياالأربعاء، 03 مارس 2021 10:19 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة