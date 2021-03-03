بايدن: العالم على أعتاب بعض "النجاحات الحقيقية" فى الحرب على السرطان

واشنطن (رويترز)

اجتمع الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، مع مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطى والجمهورى للبحث عن سبل لتسريع الحرب على السرطان، قائلا إنه يعتقد أن العالم يقترب من بعض "النجاحات الحقيقية".

وقال بايدن للصحفيين قبل الاجتماع إن السرطان ما زال أكثر كلمة مخيفة فى اللغة الانجليزية، لكن اتباع نهج مختلف من البحث يمكن أن يؤدى إلى مزيد من النتائج.

وأضاف بايدن دون الخوض فى تفاصيل "يمكننا تحقيق قفزات مهمة فى الحرب على السرطان وألزهايمر وأمراض أخرى إذا اتبعنا نهجا مختلفا إلى حد ما".

ومضى يقول "أعتقد أننا على أعتاب بعض النجاحات الحقيقية فى مجال (الحرب على) السرطان".