اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: العالم على أعتاب بعض "النجاحات الحقيقية" فى الحرب على السرطان

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:54 م
بايدن: العالم على أعتاب بعض "النجاحات الحقيقية" فى الحرب على السرطان جو بايدن الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، مع مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطى والجمهورى للبحث عن سبل لتسريع الحرب على السرطان، قائلا إنه يعتقد أن العالم يقترب من بعض "النجاحات الحقيقية".

 

وقال بايدن للصحفيين قبل الاجتماع إن السرطان ما زال أكثر كلمة مخيفة فى اللغة الانجليزية، لكن اتباع نهج مختلف من البحث يمكن أن يؤدى إلى مزيد من النتائج.

 

وأضاف بايدن دون الخوض فى تفاصيل "يمكننا تحقيق قفزات مهمة فى الحرب على السرطان وألزهايمر وأمراض أخرى إذا اتبعنا نهجا مختلفا إلى حد ما".

 

ومضى يقول "أعتقد أننا على أعتاب بعض النجاحات الحقيقية فى مجال (الحرب على) السرطان".

 

 


بايدن

أخبار أمريكا

الحرب على السرطان

علاجات السرطان

مرضى السرطان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة