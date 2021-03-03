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بالأسماء.. تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:06 ص
بالأسماء.. تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن علم الأردن
كتب محمود راغب

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أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع  بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، أنه استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة 28 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 214 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 
 
والمستحقات بلغت  149 ألفاً و 727 دولاراً، أى ما يعادل 2 مليون و343 ألفاً و240 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
 
وناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
 
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
 

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

320213105723892-الإجمالي-1
 

 

320213105723892-الإجمالي-2
 

 

320213105723892-الإجمالي-3
 

 

320213105723892-الإجمالي-4
 

 

320213105723892-الإجمالي-5
 

 

320213105723892-الإجمالي-6
320213105723892-الإجمالي-6

 

320213105723892-الإجمالي-7
320213105723892-الإجمالي-7

 

 


الاردن

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