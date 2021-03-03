انهيار جزئى بمنزل فى حى الأربعين بالسويس دون إصابات

السويس - سيد نون

تعرض منزل بمنطقة كفر حودة السكنية بحى الأربعين فى السويس، لانهيار جزئي دون حدوث إصابات لمواطنين بالمنطقة السكنية، وخرج سكان المنزل وهما "رجل وسيدة مسنين" من داخل المنزل، وقام مسؤولى المحافظة بالاطمئنان عليهما، وانتقل رجال الدفاع المدنى وضباط قسم شرطة الأربعين، إلى موقع المنزل.

كانت غرفة عمليات محافظة السويس، تلقت بلاغا بانهيار جزئى بمنزل بمنطقة كفر حودة بحى الأربعين، دون حدوث إصابات بين المواطنين، وانتقلت قيادات المحافظة ورئيس حى الأربعين ممدوح أنور إلى موقع المنزل، وتبين أن سكانه رجل وسيدة مسنين.

وأكد مصدر بالجهاز التنفيذى للمحافظة، أن المنزل صادر له قرار بإزالته بسبب خطورته الداهمة، وأنه خلال الفترة الماضية تمت محاولات عديدة لإقناع الرجل وزوجته بمغادرة المنزل وإخلائه ولكنهما كانا يرفضان.



المنزل المنهار جزء منه