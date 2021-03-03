انطلاق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" غدا بحفل للفنان هانى شاكر

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المخرج محمد الدسوقى، المستشار الثقافى لمحافظ بورسعيد، بدء فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"، غدا الخميس الموافق 4 مارس الجارى، بحفل يحييه الفنان القدير هاني شاكر، والفنان ياسر سليمان، والفنانة حنان مطاوع، بالمركز الثقافي الترفيهي بالمحافظة.

وأكد "الدسوقي"، في تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن جائحة كورونا هي التي حالت بين إقامة الفعاليات خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن بورسعيد ستشهد رواجاً ثقافياً وفنياً حتي إحتفالات عيد بورسعيد القومي نهاية ديسمبر القادم.

وأضاف المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد، أنه سيتم تشكيل دورات لتعليم التصوير السينمائي في حضور كبار المخرجين والمصورين السينمائيين، وكذلك في النقد الفني.

وأوضح "الدسوقي"، أنه سيكون هناك العديد من الحفلات الفنية والاستعراضية لفرق بيت الفن للمسرح والفنون الشعبية والاستعراضية وقطاع الإنتاج لوزارة الثقافة، فرقة رضا، فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وفرق المسرح بأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك على مسارح قصر ثقافة بورسعيد والمركز الثقافي الترفيهي.