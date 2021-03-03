انخفاض عمليات التخسيس وقص المعدة فى إيطاليا بنسبة 30% بسبب كورونا

فاطمة شوقى

قالت مجلة "جى فى إم" الإيطالية، إن عمليات التخسيس وقص المعدة فى إيطاليا انخفضت بشكل ملحوظ فى ظل الأزمة الصحية التى نتجت عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن نسبة الانخفاض وصلت إلى 30%، بسبب المخاوف من العدوى من العيادات والمستشفيات.

كانت الممثلة والمذيعة التلفزيونية ألبا باريتي أول امرأة إيطالية شهيرة تثير قضية الجراحة التجميلية، وكانت عارضة الأزياء فاليريا ماريني واحدة من أوائل الشركات التي اعترفت للبلد بأكمله بأنها لجأت إلى خدمات الجراحين التجميليين.

وتشهد إيطاليا انتشار لفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إن 17.083 إصابة جديدة بفيروس كورونا سُجلت أمس في أنحاء البلاد، وحسب نشرة هيئة الدفاع المدني الصادرة عن وزارة الصحة، فقد لقي 343 شخصاً حتفهم جراء الإصابة بالوباء في الـ24 ساعة الماضية، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وذكر تقرير الوزارة أن "معدل الحالات الإيجابية قد بلغ 5.08٪، الأمر الذي يأتي استنادا لتحاليل الكشف عن العدوى الـ335,983 التي تم إجراؤها.

وأشار التقرير الصحي إلى أن هناك 38 حالة نقل جديدة لمرضى الى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، ليصل المجموع إلى 2327 مريضاً يحتاجون للإنعاش جراء تفاقم إصابتهم بكوفيد 19. كما أن هناك أيضًا 458 مريضًا جديدا أدخلوا الى المستشفيات لظهور الأعراض عليهم ليبلغ مجموعهم الإجمالي 19570 شخصًا في أجنحة المستشفيات من المصابين بفيروس كورونا.

في السياق ذاته، ارتفع عدد الأطباء الذين فارقوا الحياة في إيطاليا بسبب الإصابة بكوفيد 19 إلى 333، حيث تعد أخصائية الطب العام الدكتورة ماريا تيريزا ديستريا، آخر ضحية تم إدراجها في "قائمة الضحايا"، التي يتم تحديثها من قبل الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان (Fnomceo).