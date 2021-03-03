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انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى والصغرى بالعاصمة 10 درجات

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:00 ص
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى والصغرى بالعاصمة 10 درجات الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس  مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد،  وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.
 

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