انتهاء الامتحان متعدد التخصصات لأولى إعدادى.. وطلاب: طريقة أفضل ومناسبة

كتب محمود طه حسين

انتهى طلاب الصف الأول الإعدادي من الامتحان متعدد التخصصات فى مواد اللغه الانجليزيه واللغة العربية والدراسات والرياضيات والعلوم، حيث أكد الطلاب سهولة الأسئلة فى مواد العربى والعلوم والدراسات وصعوبة فى بعض أسئلة اللغة الإنجليزية.

وأوضح طلاب بلجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الجيزة الإعدادية بنين سابقا، أن طريقة الامتحان المجمع سهلة وافضل من الطريقة التقليدية القديمة التى تضمن امتحان كل مادة لوحدها، وأن أسئلة الاختيار من متعدد سهلة وتقيس نواتج التعلم لأن الإجابة عن الأسئلة يحتاج للتفكير قبل اختيار الاجابات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة على و ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية ، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات.