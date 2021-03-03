انتشال جثة شخص من ترعة الإسماعيلية ومصرع آخر صدمته سيارة مجهولة

وبعد التوصل لهويته، تبين أنه غريق من محافظة الشرقية، وتم التواصل مع أهله، للحضور واستلام جثمانه، بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.

في سياق آخر، لقي شخص آخر مصرعة، بعد أن صدمته سيارة مجهولة، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي فايد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

علي الفور انتقلت سيارة الإسعاف، وتبين مصرع شخص من لقاهرة، يبلغ من العمر 58 عامًا، وتم نقله إلي مشرحة مستشفي فايد.