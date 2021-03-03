انتخاب رئيس أكاديمية البحث العلمى نائبا لرئيس العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز

كتب محمد صبحى

نظم مجلس مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية انتخابات عبر الانترنت لاختيار نواب رئيس المجلس فى جلسته الخامسة عشر، وقد تم إعلان النتيجة باختيار مصر ويمثلها الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كأحد النواب الثلاث للمركز بناءً على ما تم عرضه من إنجازات الأكاديمية والمخرجات المثمرة فى مجال العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز منذ إنشائه حتى الآن، سعياً من الأكاديمية لدعم التواجد العلمي المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.

والجدير بالذكر أن مصر من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز ولمركز العلم والتكنولوجيا بالتعاون مع يوغسلافيا و الهند علماً بأن مركز العلوم و التكنولوجيا هوأحد المؤسسات التابعة لدول عدم الانحياز و مقره الهند، والذي يضم الآن تحت مظلته 46 دولة من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، ولم يقتصر دور مصر علي كونه تاريخي فقط للمركز و لكن لها دور علمى.

وبدأ التعاون معه منذ أوائل تسعينيات القرن الماضى، ويشمل التعاون المشاركة فى تنظيم واستضافة البرامج التدريبية وورش العمل، كما يتم إتاحة الفرصة للباحثين المصريين في المشاركة فى برامج المركز المختلفة لتحقيق الاحتكاك مع علماء الخارج وتبادل الخبرات والمعرفة، ويقدم المركز منح بحثية قصيرة المدى للعلماء فى الدول النامية بالتعاون مع مراكز التميز فى الدول المختلفة.

وقد وقعت الأكاديمية خلال عام 2018 اتفاقية تعاون لتعزيز الوجود المصرى داخل دول عدم الانحياز والدول النامية، حيث توفر مصر التدريب لخمس علماء شباب تحت الأربعين من الدول الأعضاء، إسهاما من الأكاديمية في تعزيز قدرات شباب الباحثين من الدول الأعضاء ومن أجل بناء شبكة تعاون علمي بين الدول تقودها مصر.

كما من المخطط أن تقوم الاكاديمية بالتعاون مع المركز فى اصدارات حول براءات الاختراع والملكية الفكرية، علماً بأنه تم اختيار مصر لتترأس لجنة العضوية بالمنظمة خلال اجتماع مكتب المنظمة في شهر سبتمبر 2018 في سيرلانكا.