اليونسكو تحذر من انقراض مليون نوع من الحيوانات والنباتات بـ"يوم الحياة البرية"

كتب محمد شعلان

أكدت منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، على أهمية الحياة البرية فى حياة البشر، وحذرت من التعدى على الحياة البرية والحيوانات فيها خلال فاعليات اليوم العالمى للحياة البرية، الذى يتوافق مع يوم 3 مارس من كل عام.

وقال الحساب الرسمى لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، "تذكير هام في اليوم العالمي للحياة البرية، هناك مليون نوع من الحيوانات البرية والنباتات البرية مهددة بالانقراض و منها سيختفي خلال عقود وهذه سابقة في تاريخ البشرية".



حساب اليونسكو على تويتر

كما حرص أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على احياء فعاليات اليوم العالمي للحياة البرية الذى يتوافق مع يوم 3 مارس من كل عام ، مؤكدا أن أفقر السكان في العالم يعتمدون بنسبة كبيرة في حياتهم على موارد الغابات بنسبة كبيرة وكثير منهم مجتمعات أصلية.

وغرد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، في هذه المناسبة برسالة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "يعتمد حوالي 90٪ من أفقر سكان العالم على موارد الغابات - وكثير منهم مجتمعات أصلية".

وفي يوم 20 ديسمبر عام 2013، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستون إعلان يوم 3 مارس يوم لاعتماد معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالإنقراض وهو نفس اليوم لاعتماد اليوم العالمي للحياة البرية والذي اقترحته تايلاند، للاحتفال به ورفع مستوى الوعي بشأن الحيوانات والنباتات البرية في العالم ودورهم في الحفاظ على العالم.