اليوم السابع
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الوصول لـ 86.68 % من المستهدفين بالتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:12 م
الوصول لـ 86.68 % من المستهدفين بالتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء تطعيم الأطفال بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت بيانات صحة شمال سيناء، تطعيم 47587 طفلا، خلال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التى تمت على مدار الـ 3 أيام الماضية بمختلف قرى ومدن ومناطق شمال سيناء، والتى يستهدف فيها تطعيم 54 ألفا و899 طفلًا وطفلة بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات.

 

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام بمديرية صحة شمال سيناء، أن نسب هذه الأرقام من إجمالى المستهدف بلغت 86.68 % .

 

وتابع الدكتور محمد حسن مدير إدارة الشيخ زويد الصحية، إن فرق التطعيم بالإدارة تواصل لليوم الرابع المجهودات لتوصيل الخدمة الطبية إلى كل مكان نستطيع الوصول إليه، لافتًا إلى أنه تيسيرا على أبناء قرية الجورة، جنوب الشيخ زويد ، توجه فريق طبى من الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وسط ترحيب كبير من الأهالى، وتعاون تام مع الفريق الطبى.

 

وأضاف أن الفرق مدربة على مستوى عالى من المهارة فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة بالتجمعات وبجوار المساجد.

 

وواصلت مديرية أوقاف شمال سيناء صحة شمال سيناء المشاركة فى تنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال، باستقبال الفرق طبية لتطعيم الأطفال أمام المساجد واتخاذها نقاط طبية.


شمال سيناء

وكيل صحة شمال سيناء

الحملة القومية للتطيعم ضد شلل الاطفال

تطعيم الاطفال بشمال سيناء

تطعيم الاطفال

وسط سيناء

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