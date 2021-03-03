نيودلهى (أ ش أ)

سجلت الهند 14 ألفا و989 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و139 ألفا و516 شخصا، وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، أن الهند سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 98 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفًا 346 شخصًا.

وكان الرئيس الهندى رام نات كوفيند، تلقى اليوم الأربعاء، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الرئيس الهندي تلقى اللقاح المضاد للفيروس في أحد المستشفيات بالعاصمة نيودلهي.