يذكر أن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" تلقى أيضا قبل أيام الجرعة الأولى من اللقاح في إطار المرحلة الثانية من نشر اللقاح في البلاد والتي تستهدف من تزيد أعمارهم على 60 عاما ، ومن يعانون من عدة حالات مرضية ممن تزيد أعمارهم على 45 عاما.