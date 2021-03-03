النيابة تطلب التحريات حول ضبط عاطل خطف حقيبة سيدة وسحلها بمصر القديمة

كتب سليم على

استعجلت نيابة مصر القديمة الجزئية، تحريات المباحث فى واقعة قيام عاطل سرق حقيبة سيدة وسحلها بأسلوب الخطف، لاستكمال التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرض المجني عليها على الطبيب لإعداد تقرير عما لحق بها من إصابات.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات.

وأمكن ضبط أحد الأشخاص عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية حال استقلاله مركبة توك توك عقب قيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية من سيدة باسلوب "الخطف"، باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزته.

وبسؤالها أقرت بأنها حال سيرها وبصحبتها صديقتها، فوجئت بقيام المتهم بخطف حقيبة يدها، وحال محاولتها الإمساك بها سقطت أرضًا ما أدى إلى حدوث إصابتها بكدمات وسحجات المشار إليها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.