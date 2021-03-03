النيابة تستمع لأقوال الشهود حول واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها فى المرج

كتب عبد الله محمود

استمعت نيابة المرج، لاقوال عدد من شهود العيان، في واقعة مقتل ربة منزل، علي يد زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث أكد الشهود أن الزوج كان دائم الشجار مع زوجته.

وأضاف الشهود أن الزوج القاتل، كان يعانى من اضطربات نفسية، مضيفين أنه ظل يعالج لفترة طويلة من الإضطرابات النفسية، حتى شفائه منها.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم حسين خيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بقيام صاحب سوبر ماركت بذبح زوجته، داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مذبوحه داخل مسكن الزوجية، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وإجراء التحريات، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليها بسبب خلافات أسرية، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليها بالأيدى، ثم استل سلاحا أبيضا" سكين" وقام بذبحهما.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.