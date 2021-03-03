اليوم السابع
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النيابة تستمع لأقوال الشهود بواقعة ذبح صاحب سوبر داخل غرفة نومه بالسلام

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:51 ص
النيابة تستمع لأقوال الشهود بواقعة ذبح صاحب سوبر داخل غرفة نومه بالسلام الشرطة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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بدأت النيابة العامة بالسلام أول، الاستماع لأقوال شهود العيان والمبلغين عن واقعة العثور علي جثة صاحب سوبر ماركات مذبوحا داخل غرفة نومه، وأكدوا عدم معرفة مرتكب الواقعة.

وأكد الشهود أمام النيابة العامة أن المجنى عليه متزوج منذ 5 شهور بطالبة تدرس فى القاهرة، وأصلها من إحدى محافظات الصعيد، ولم تكن معه وقت الحادث.

كانت النيابة العامة أمرت بالاستعلام عن وجود كاميرات للمراقبة، في محيط مكان العثور على جثة صاحب سوبر ماركت مذبوحا داخل غرفة نومه بمدينة السلام، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المتوفى لبيان الأسباب، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وتكليف المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص مقتول داخل شقة بدائرة القسم.

 

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة المجنى عليه في العقد الرابع من العمر، صاحب سوبر ماركت، ملقى على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء، به جرح ذبحي بالرقبة، وسلامة جميع منافذ الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.


تحقيقات النيابة

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