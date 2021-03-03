النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة ضبط عصابة تسرق المساكن بالقاهرة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لبسرقة المساكن بمنطقة القطامية، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كوَّنوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الباب بمنطقة القطامية، وأقر المتهمون بسرقة أكثر من شقة سكنية بمنطقة القطامية.

وكانت بداية الواقعة، عندما وردت عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية بمنطقة القطامية، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.